Son Dakika Haberleri: Çin'deki Kung Fu Şampiyonasında Türk başarısı
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Çin'deki Kung Fu Şampiyonasında Türk başarısı

1 saat önce

Çin'de devam eden 8. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda milli sporcular Zeynep Makbule Akyüz ve Elif Akyüz, altın madalya kazandı.

Çin'deki Kung Fu Şampiyonasında Türk başarısı, System.String[]
Çin'de devam eden 8. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda milli sporcular Zeynep Makbule Akyüz ve Elif Akyüz, altın madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Emeishan şehrinde bu yıl 8'incisi düzenlenen şampiyona devam ediyor. İkinci gününde milli sporcu Zeynep Makbule Akyüz, 7 rakibini geride bırakarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Organizasyonda dün altın madalya elde eden Elif Akyüz ise sabah seansında ikili silahlar kategorisinde şampiyon olarak, adını bir kez daha zirveye yazdırdı.

Milli sporculardan Elif Akyüz yedinci, Zeynep Makbule Akyüz ise dördüncü dünya şampiyonluğuna imza attı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:07 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Spor
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