Çin'deki maden kazasında ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

Çin'de kömür madeninde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden madenci sayısı 23'e yükseldi.

Çin'in Chongqing kentinde bulunan Diaoshuidong kömür madeninde dün karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden maden işçilerinin sayısı 18'den 23'e yükseldi. Mahsur kalan bir madencinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Yetkililer, kazanın iki aydan bu yana kapalı olan madendeki ekipmanların sökülme işlemi yapıldığı sırada meydana geldiğini açıkladı.

Çin'deki madenler dünyanın en ölümcül madenleri arasında yer alıyor. Eylül ayı sonlarında Chongqing'deki Songzao kömür madeninde de madenciler mahsur kalmış, 16 madenci karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, 1975 yılında inşa edilen ve 1998'den beri özel bir şirket tarafından işletilen Diaoshuidong kömür madeni, yıllık 120 bin ton kömür kapasitesine sahip bulunuyor. 2013 yılında madende meydana gelen hidrojen sülfür zehirlenmesi sonucu 3 madenci hayatını kaybetmiş, 2 madenci de yaralanmıştı. - PEKİN