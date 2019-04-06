Son Dakika Haberleri: Çin'deki Orman Yangınına Yıldırım Yol Açmış

Çin'deki Orman Yangınına Yıldırım Yol Açmış

1 saat önce

Çin'in Siçuan eyaletindeki dağlık bölgede geçen hafta sonu çıkan orman yangınına, bölgeye isabet eden yıldırımın sebep olduğu bildirildi.

Çin'deki Orman Yangınına Yıldırım Yol Açmış, System.String[]
Çin'in Siçuan eyaletindeki dağlık bölgede geçen hafta sonu çıkan orman yangınına, bölgeye isabet eden yıldırımın sebep olduğu bildirildi.

Müfettişler, yangının çıkış noktasının, yıldırım isabet etmesi sonucu parçalara ayrılan 18 metre uzunluğundaki çam ağacı olduğunu tespit etti.

Bu arada Liangşan bölgesinde 3 bin 800 metre yükseklikte engebeli arazide çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği belirtildi.

Ölenlerden 27'sinin itfaiyeci, 4'ünün çalışmalara yardım eden vatandaşlar olduğu ifade edildi.

Çin, son haftalarda ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:53 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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