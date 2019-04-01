Son Dakika Haberleri: Çin'deki Orman Yangınında Ölü Sayısı 30'a Yükseldi

Çin'deki Orman Yangınında Ölü Sayısı 30'a Yükseldi

1 saat önce

Çin'in Sichuan eyaletinde yaşanan orman yangınında ölü sayısı 30'a yükseldi.

Çin'in Sichuan eyaletinde yaşanan orman yangınında ölü sayısı 30'a yükseldi. Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Liangshan Yi Özerk ilindeki Muli bölgesinde Cumartesi günü başlayan orman yangını devam ediyor. Askeri birimlerin kurtarma çalışmalarına katılmak üzere iki helikopter gönderdiği, 689 kişinin ise alevleri kontrol altına almak için çalıştığı belirtildi. Yaklaşık 4 bin metre yükseklikte çıkan yangında alevlerin kapladığı alanın 2 hektarı bulduğu bildirildi. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, yangına müdahale etmeye çalışan 27 itfaiyecinin ve bölgede yaşayan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yangının şu an için bölgedeki yerleşim birimlerini tehdit etmediği açıklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:26 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rap Şarkıcısı Nipsey Hussle Uğradığı Saldırı Sonucu Öldü Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var Kanal D'nin Eski Spikeri İrfan Değirmenci Yeni TV Kanalını Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 19:29:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'deki Orman Yangınında Ölü Sayısı 30'a Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]