Çin'deki Orman Yangınında Ölü Sayısı 30'a Yükseldi
1 saat önce
- Çin'deki orman yangınında ölü sayısı 30'a yükseldiPEKİN - Çin'in Sichuan eyaletinde yaşanan orman yangınında ölü sayısı 30'a yükseldi.
- Çin
'deki orman yangınında ölü sayısı 30'a yükseldi
PEKİN - Çin'in Sichuan eyaletinde yaşanan orman yangınında ölü sayısı 30'a yükseldi.
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Liangshan Yi Özerk ilindeki Muli bölgesinde Cumartesi günü başlayan orman yangını devam ediyor. Askeri birimlerin kurtarma çalışmalarına katılmak üzere iki helikopter gönderdiği, 689 kişinin ise alevleri kontrol altına almak için çalıştığı belirtildi. Yaklaşık 4 bin metre yükseklikte çıkan yangında alevlerin kapladığı alanın 2 hektarı bulduğu bildirildi. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, yangına müdahale etmeye çalışan 27 itfaiyecinin ve bölgede yaşayan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yangının şu an için bölgedeki yerleşim birimlerini tehdit etmediği açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:21 Kaynak: İHA
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