Çin'in Suzhou kentinde çöken otelin enkazında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi.

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinin Wujiang bölgesinde dün bir otelin ek binası çöktü. Dünden beri devam eden arama kurtarma çalışmalarında 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, faciada ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtilirken, enkaz altındaki 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Enkaz altında kalan 23 kişiden 6'sının kurtarıldığı ve durumu stabil olan 5 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yapılan ön soruşturmaya göre, otel izinsiz yenileme çalışmaları sırasında yapılan bir hata nedeniyle çöktü. Kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma ise sürüyor.

-İHA-