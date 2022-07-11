Çin'deki Otomobil Satışları Haziran'da Yüzde 23,8 Arttı - Son Dakika
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Çin'deki Otomobil Satışları Haziran'da Yüzde 23,8 Arttı

11.07.2022 16:00
Çin'deki Otomobil Satışları Haziran'da Yüzde 23,8 Arttı

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Pazartesi günü yayınlanan sektör verileri, Kovid-19 salgınlarının etkisinin zayıflaması ve güçlü teşvik politikalarıyla Çin'in otomobil satışlarının Haziran ayında güçlü bir ivme kazandığını gösterdi.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Pazartesi günü yayınlanan sektör verileri, Kovid-19 salgınlarının etkisinin zayıflaması ve güçlü teşvik politikalarıyla Çin'in otomobil satışlarının Haziran ayında güçlü bir ivme kazandığını gösterdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8'lik artışla 2,5 milyon adet araba satıldı. Veriler, yolcu araçlarının satışının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,2 artarak 2,22 milyon adete ulaştığını da ortaya koydu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Otomobil Satışları Haziran'da Yüzde 23,8 Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'deki Otomobil Satışları Haziran'da Yüzde 23,8 Arttı - Son Dakika
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