Son Dakika Haberleri: Çin'deki patlamada ölü sayısı 78'e çıktı

Çin'deki patlamada ölü sayısı 78'e çıktı

1 saat önce

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletindeki kimya tesisinde geçen hafta meydana gelen patlamada ölü sayısı 78'e yükseldi.

Çin'deki patlamada ölü sayısı 78'e çıktı, System.String[]
Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletindeki kimya tesisinde geçen hafta meydana gelen patlamada ölü sayısı 78'e yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:06 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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