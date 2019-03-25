Çin'deki patlamada ölü sayısı 78'e çıktı
1 saat önce
Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletindeki kimya tesisinde geçen hafta meydana gelen patlamada ölü sayısı 78'e yükseldi.
Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletindeki kimya tesisinde geçen hafta meydana gelen patlamada ölü sayısı 78'e yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:06
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