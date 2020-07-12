Çin'deki Poyang Gölü'nde su rekor seviyeye yükseldi - Son Dakika

Çin'deki Poyang Gölü'nde su rekor seviyeye yükseldi

Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang'da suyun rekor seviyede yükselmesi ile bölgede sel uyarısı yapıldı.

Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang'da suyun rekor seviyede yükselmesi ile bölgede sel uyarısı yapıldı.

Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan ülkenin en büyük tatlı su gölü olan Poyang'da aşırı yağışlar nedeni ile su rekor seviyeye yükseldi. Göl suları 22,53 metreye kadar ulaştı. Göldeki su seviyesindeki rekor artışın ardından bölgede kırmızı alarm durumuna geçilerek, sel uyarısı yapıldı. Sel felaketine karşı bölgede 50 binden fazla kişi görevlendirilirken, binlerce kişi ise evlerinden tahliye edildi. Göl sularının iç bölgelere ilerlemesi için çalışmalar devam ediyor. Çin Su Kaynakları Bakanlığı, tarafından 4 Temmuz'dan bu yana ülke çapında 212 nehirde sel alarmı verilirken, 19 nehirde ise su seviyesi hala normalin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan, ülkede 6 Temmuz'dan bu yana yaşanan sel felaketlerinde 5,2 milyon kişi etkilenirken, 455 bin hektardan fazla ekili alan zarar görürdü. Sel felaketleri ülke ekonomisine 900 milyon dolardan fazla zarar verdi.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'deki Poyang Gölü'nde su rekor seviyeye yükseldi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:45 Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi 19:30 Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 18:33 Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım 17:58 200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı 17:57 Son Dakika: İBB, Heybeliada'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
19:45
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
19:30
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
18:33
200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı
17:58
Son Dakika: İBB, Heybeliada'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı
17:57
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
17:33
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
16:47
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 19:53:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'deki Poyang Gölü'nde su rekor seviyeye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]