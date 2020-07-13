Çin'deki Poyang Gölü'nde su rekor seviyeye yükseldi - Son Dakika

Çin'deki Poyang Gölü'nde su rekor seviyeye yükseldi

Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang'da suyun rekor seviyede yükselmesi ile bölgede sel uyarısı yapıldı.

Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang'da suyun rekor seviyede yükselmesi ile bölgede sel uyarısı yapıldı.

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Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan ülkenin en büyük tatlı su gölü olan Poyang'da aşırı yağışlar nedeni ile su rekor seviyeye yükseldi. Göl suları 22,53 metreye kadar ulaştı. Göldeki su seviyesindeki rekor artışın ardından bölgede kırmızı alarm durumuna geçilerek, sel uyarısı yapıldı. Sel felaketine karşı bölgede 50 binden fazla kişi görevlendirilirken, binlerce kişi ise evlerinden tahliye edildi. Göl sularının iç bölgelere ilerlemesi için çalışmalar devam ediyor. Çin Su Kaynakları Bakanlığı, tarafından 4 Temmuz'dan bu yana ülke çapında 212 nehirde sel alarmı verilirken, 19 nehirde ise su seviyesi hala normalin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan, ülkede 6 Temmuz'dan bu yana yaşanan sel felaketlerinde 5,2 milyon kişi etkilenirken, 455 bin hektardan fazla ekili alan zarar görürdü. Sel felaketleri ülke ekonomisine 900 milyon dolardan fazla zarar verdi.

(Serkan Bayar/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'deki Poyang Gölü'nde su rekor seviyeye yükseldi - Son Dakika
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