Çin'in Önde Gelen Giyim Firmaları İstikrarlı Kar Artışı Kaydetti

Çin'deki resmi veriler, ülkenin önde gelen giyim firmalarının karlarının, 2022 yılının ilk yedi ayında istikrarlı bir büyüme kaydettiğini ve bu büyümenin bir yıl öncesine göre yüzde 4 olduğunu gösterdi.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, Ocak-Temmuz ayları arasında ülkenin 13.067 büyük giyim firması 37 milyar yuan (5,35 milyar ABD doları) kar elde etti.

Bu dönemde gelirler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artışla 815,9 milyar yuana yükseldi. Bakanlık, ülkenin hazır giyim ve aksesuar ihracatının yüzde 12 artarak 80,2 milyar dolara çıktığını bildirdi.