Çin'deki salgında ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi - Son Dakika

Çin genelinde yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi.

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 132'ye yükselirken, toplam vaka sayısı ise 6 bin 2 olarak kayıtlara geçti. Çin sağlık birimleri, hastanelerde tedavi gören toplam 105 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Hayatını kaybeden hastaların çoğunun 60 yaşın üzerinde olduğu ifade edildi.

Ülkenin önde gelen solunum hastalıkları uzmanlarından Zhong Nanshan, salgının 7 ila 10 gün içinde zirve dönemine erişebileceğini söyledi.

Virüsün kuluçka süresinin ortalama 3 ila 7 gün arasında olduğu belirtilirken, şu ana kadar azami 14 günlük kuluçka süresinin gözlemlendiği ifade edildi.

(Cenk Özkömür/İHA)