Çin'deki salgında ölü sayı bin 368'e çıktı - Son Dakika

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bin 368'e, toplam vaka sayısı ise 60 bin 329'a ulaştı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü salgını nedeniyle ölü sayısı artmaya devam ediyor. Hubei eyaletinde Çarşamba günü kayıtlara geçen vaka sayısı, önceki güne kıyasla yaklaşık 10 kat artarak 14 bin 840'a yükseldi. Salgın nedeniyle bir gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı da Salı gününe göre iki kattan fazla artarak 242'ye çıktı. Virüsün ilk kez görüldüğü Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde Salı günü 94 ölüm ve bin 638 kesinleşmiş vaka olduğu belirtilmişti. Böylelikle salgın nedeniyle eyalette meydana gelen toplam can kaybı sayısı bin 310'a, toplam vaka sayısı da 48 bin 206'ya yükseldi.



Çin genelinde ise salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 368'e, toplam vaka sayısı ise 60 bin 329'a ulaştı.



Hubei Sağlık Komisyonu, hastalığın teşhisindeki kriterlerin değiştirilmesi nedeniyle vaka sayılarında yükseliş görüldüğünü açıkladı. Açıklamada, bugünden itibaren klinik olarak teşhis koyulan vakaların da teyitli vakalara dahil edileceği, böylece hastaların erken tedavi edilebilmesinin amaçlandığı belirtildi. Daha önce hastaların test kitleri kullanılarak teşhisinin yapılması gerekiyor, test kitlerinin yetersizliği ve geç sonuç vermesi nedeniyle çok sayıda kişinin tedavisine zamanında başlanamıyordu.



Hubei parti sekreteri görevden alındı



Çin'de iktidarda bulunan Çin Komünist Partisi'nin Hubei Eyalet Sekreteri Jiang Chaoliang görevinden alındı. Devlet medyasında yer alan haberde, eyalet sekreterliği görevine Şanghay Belediye Başkanı Ying Yong'un getirildiği belirtildi. Söz konusu adımın, kamuoyundaki tepkileri gidermek üzere atıldığı, salgınla mücadele sürecinin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e yakın isimlerden olarak bilinen Ying Yong ile daha etkin şekilde yürütülmesinin planlandığı belirtiliyor.



Öte yandan Wuhan'da Ma Guoqiang'dan boşalan parti sekreterliği koltuğuna ise Wang Zhonglin getirildi. - PEKİN