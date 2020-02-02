Çin'deki salgında ölü sayısı 304'e yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki salgında ölü sayısı 304'e yükseldi

6 saat önce

Çin'de yeni korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e ulaştı.

Çin'deki salgında ölü sayısı 304'e yükseldi, System.String[]

Çin'de yeni korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e ulaştı. Çin'in dışında ilk ölümün ise Filipinler'de yaşandığı, 44 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 304'e yükseldiği belirtildi. Çin'de yalnızca cumartesi günü 45 can kaybı ve 2 bin 590 yeni vaka kayıtlara geçerken, ülke genelinde görülen toplam vaka sayısı ise 14 bin 411'e yükseldi.

Filipinler'de 1 kişi yeni korona virüsü nedeniyle hayatını kaybederken, böylelikle Çin sınırları dışındaki ilk ölüm vakası görülmüş oldu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan açıklamada, ölen kişinin 44 yaşında Wuhanlı olduğu ve 21 Ocak'ta Filipinler'e geldiği ifade edildi.

Öte yandan, Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesinin haberinde, Hong Konglu bilim insanlarının yaptığı analize göre Wuhan'da salgından etkilenen toplam kişi sayısının 75 bin 815'e ulaşabileceğinin öngörüldüğü yazıldı. Dünya Sağlık Örgütü, şu ana kadar 23 ülkeye yayılan salgını uluslararası acil durum ilan etmişti.

ABD, Avrupa Birliği, Rusya, Avustralya ve Singapur, Çin vatandaşlarının ve Çin'i ziyaret etmiş kişilerin sınırdan girişini yasakladı.

Çin'de iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin Wuhan Sekreteri Ma Guoqiang, devlet televizyonu CCTV'ye verdiği özel röportajda, "Kendimden utanıyorum. Daha önce güçlü tedbirler alsaydık, durum çok daha iyi olabilirdi" ifadesini kullandı. Salgınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ma Guoqiang, "Korona virüsünün diğer eyalet ve ülkelere yayılması, kısmen bizim kararsızlığımızdan" diye konuştu. Ma, ayrıca kentin tıbbi donanım ve malzemelerin yanı sıra doktor ve hemşirelere "son derece" ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Wuhan yerel yönetimi, salgına geç müdahale edildiği gerekçesiyle sosyal medya üzerinde yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu.

(Cenk Özkömür/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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