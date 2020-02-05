Çin'deki salgında ölü sayısı 490'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çin'deki salgında ölü sayısı 490'a yükseldi - Son Dakika

Çin'deki salgında ölü sayısı 490'a yükseldi

6 saat önce

Çin'de korona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 490'a yükseldi.

Çin'deki salgında ölü sayısı 490'a yükseldi, System.String[]

Çin'de korona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 490'a yükseldi.


Çin'de yeni tip korona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 490'a yükseldi. Salı günü 3 bin 971 yeni vaka ve 65 ölüm vakası kayıtlara geçerken, ölümlerin tamamının Hubei eyaletinde meydana geldiği bildirildi.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki kesinleşmiş vaka sayısının ise 24 bin 324'e çıktığını duyurdu. Ayrıca, ülke genelinde toplam 892 kişinin yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği aktarıldı. Yeni korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, Filipinler ve Hong Kong'da görülen iki ölüm vakasıyla birlikte toplam 492'ye çıktı.


Diğer yandan, Japonya'nın Yokohama Limanı'na demirleyen Diamond Princess adlı yolcu gemisinde yapılan testlerde 10 kişide korona virüsüne rastlandığı bildirildi. Japonya Sağlık Bakanlığı, testlerin devam ettiğini, yolcu ve mürettebattan oluşan 3 bin 700 kişinin gemide 14 gün boyunca karantina altında tutulacağını açıkladı. - PEKİN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Aile, görüntüleri izleyip savcılığa koştu
Farklı ülkelerden çok sayıda insanı dolandıran çete, İstanbul'da yakalandı Hamile kadını ve 5 yaşındaki çocuğunu öldüren katil zanlısını, yüzündeki çizikler ele verdi Son dakika: Erzurum'da özel halk otobüsü yol kenarına devrildi: 1 ölü, 21 yaralı

Son Dakika Haberleri
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti
13:41 Ünlü türkücü Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu tutuyor!
13:41 Cerem Onurluer Sevgililer Günü'nde dinleyicilerle buluşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 15:50:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'deki salgında ölü sayısı 490'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]