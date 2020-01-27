Çin'deki salgında ölü sayısı 80'e yükseldi - Son Dakika

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 80'e yükselirken, ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısının 2 bin 744'e ulaştığı açıklandı.



Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 80'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısının 2 bin 744'e çıktığını, hastalardan 461'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Ülke genelindeki şüpheli vakaların sayısının da 30 bini aştığı belirtildi. Başkent Pekin'de söz konusu virüsten etkilenenler arasında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu bildirildi.



Çin Devlet Konseyi, 30 Ocak'ta sona ermesi planlanan Bahar Bayramı tatilinin 2 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı. Ülkedeki tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiği belirtildi.



Çin'de yaban hayvanı satışlarına salgın sona erene kadar yasak getirildi. Uzmanlar, salgının Wuhan'da su ürünleri ve yaban hayvanları satılan bir pazardan yayılmış olabileceğini belirtmişti.



Öte yandan, ABD'de rastlanan vaka sayısı 5'e yükselirken, hastalığa yakalanan kişilerin tamamının yakın tarihte Wuhan'ı ziyaret ettiği belirtildi.



Wuhan Belediye Başkanı Zhou Xianwang, kentte karantina uygulanmaya başlamadan önce korona virüsü salgını ve Bahar Bayramı tatili nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin kenti terk ettiğini açıkladı. Sağlık yetkilileri, bu durumun salgını kontrol altına almada karşılaşılan en büyük engellerden olduğunun altını çizdi.



Çin hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için geçtiğimiz perşembe günü Wuhan dahil eyaletteki 13 şehrin tecrit altında tutulacağını açıklamıştı. Kararın uygulanmasından bir gün önce çok sayıda kişi yollara akın ederek şehri terk etmişti.



Öte yandan, salgınla mücadele için kurulan üst düzey grubun başına getirilen Li Keqiang, Wuhan kentini ziyaret etti. Resmi makamlardan yapılan kısa açıklamada, kentte Li Keqiang'ın salgını önleme çalışmaları hakkında bilgi aldığı, hastalarla ve sağlık personeliyle görüştüğü belirtildi.



Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, korona virüsü salgınıyla ilgili son durumu Çinli yetkililer ve sağlık uzmanlarıyla görüşmek üzere Pekin'e gideceğini belirtti. - PEKİN