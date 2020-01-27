Çin'deki salgında ölü sayısı 81'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'deki salgında ölü sayısı 81'e yükseldi - Son Dakika

Çin'deki salgında ölü sayısı 81'e yükseldi

6 saat önce

Çin'de Korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 81'e yükselirken, ülke genelindeki seyahat yoğunluğunu engellemek amacıyla bayram tatili uzatıldı.

Çin'deki salgında ölü sayısı 81'e yükseldi, System.String[]

Çin'de Korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 81'e yükselirken, ülke genelindeki seyahat yoğunluğunu engellemek amacıyla bayram tatili uzatıldı.


Çin'de Korona virüsü salgınında bilanço artıyor. Ülke genelinde salgın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısının 2 bin 823'e yükseldiğini, hastalardan 461'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Ülke genelindeki şüpheli vakaların sayısının da 30 bini aştığı belirtildi. Başkent Pekin'de söz konusu virüsten etkilenenler arasında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu belirtildi. Diğer yandan, ABD'de rastlanan vaka sayısı 5'e yükselirken, hastalığa yakalanan kişilerin tamamının yakın tarihte Wuhan'ı ziyaret ettiği belirtildi.


Karantinadan önce 5 milyon kişi Wuhan'ı terk etti


Wuhan Belediye Başkanı Zhou Xianwang, kentte karantina uygulanmaya başlamadan önce korona virüsü salgını ve Bahar Bayramı tatili nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin kenti terk ettiğini açıkladı. Sağlık yetkilileri, bu durumun salgını kontrol altına almada karşılaşılan en büyük engellerden olduğunun altını çizdi. Çin hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için geçtiğimiz Perşembe günü Wuhan dahil eyaletteki 13 şehrin tecrit altında tutulacağını açıklamıştı. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs ile ilgili tüyler ürperten görüntü! Hastanın kriz geçirdiği anlar kamerada
The Simpsons'ın 1993 yılında yayınlanan bölümünde 'koronavirüs' izine rastlandı Çin, koronavirüs için 1,63 milyar dolar bütçe ayırdı Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:39:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'deki salgında ölü sayısı 81'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]