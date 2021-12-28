Çin'deki Sanayi Firmalarının Kar Artış Hızı Kasım Ayında Yavaşladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'deki Sanayi Firmalarının Kar Artış Hızı Kasım Ayında Yavaşladı

28.12.2021 18:20
Çin'deki Sanayi Firmalarının Kar Artış Hızı Kasım Ayında Yavaşladı

Çin İstatistik Ofisi (NBS) tarafından 27 Aralık Pazartesi günü yayınlanan verilere göre, sanayi firmalarının karlarındaki artış Kasım ayında ciddi oranda yavaşladı.

Çin İstatistik Ofisi (NBS) tarafından 27 Aralık Pazartesi günü yayınlanan verilere göre, sanayi firmalarının karlarındaki artış Kasım ayında ciddi oranda yavaşladı.

Sanayi firmalarının karları Kasım ayında yıllık bazda %9, 0 artarak 126, 54 milyar dolar oldu. Ekim ayındaki yıllık artış oranı %24, 6 olmuştu.

Yılın ilk on bir ayı hesap edildiğinde, Ocak ile Kasım ayları arasındaki dönemdeki yıllık kar artışı %38, 0 oldu.

İstatistik Ofisi yetkilisi Zhu Hong, hükümetin Kasım ayında artan toptan satış fiyatlarını düşürmek için hamleler yaptığını ve bu sayede son kullanıcı ile doğrudan temas halindeki sanayi firmalarının üzerindeki maliyet yükünü bir miktar hafiflettiğini söyledi. Fakat bu politikaların madencilik ve ham madde gibi yukarı pazar sektöründe kabul edilen firmalara bir faydası olmadığını belirten Hong, bu sektör firmalarındaki düşük performansın genel karlılığı aşağı çektiğini sözlerine ekledi.

Açıklanan verilere göre, malların fabrika çıkış fiyatlarındaki enflasyon oranı Kasım ayında bir miktar azaldı. Burada da yine devlet müdahaleleri ve enerji kullanım kısıtlamalarının gevşetilmesi etkin rol oynadı.

Çin ekonomisi pandemi sürecinde geçen yıl güçlü bir toparlanma yaşamış, fakat bu trend, içinde bulunduğumuz 2021 yılında ivme kaybetmişti. Şu an ülke, gayrimenkul piyasasındaki finansal zayıflık, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve salgın kısıtlamaları nedeniyle azalan tüketim harcamaları gibi sorunlar nedeniyle çeşitli ekonomik kırılganlık unsurlarını bünyesinde barındırıyor.

İstatistik Ofisinin yaptığı karlılık çalışmasına, yıllık cirosu 20 milyon yuan ve üzerinde olan büyük firmaların dahil edildiği belirtildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

YORUMLAR
500
Laos'taki Nam Ou Hidroelektrik Projesi 10 Milyar Kilovat-saatten Fazla Üretim Gerçekleştirdi Laos'taki Nam Ou Hidroelektrik Projesi 10 Milyar Kilovat-saatten Fazla Üretim Gerçekleştirdi Çin, Standart Hale Getirilmiş İnsansız Açık Deniz Petrol-doğalgaz Platformu Kurdu Çin, Standart Hale Getirilmiş İnsansız Açık Deniz Petrol-doğalgaz Platformu Kurdu Alman İş İnsanı Çin'de Fırsatlar Görüyor Alman İş İnsanı Çin'de Fırsatlar Görüyor
Kaynak: Habermetre

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Kasım, kar, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Çin'deki Sanayi Firmalarının Kar Artış Hızı Kasım Ayında Yavaşladı - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
19:11 Arap kulübünün çabası sonuçsuz kaldı! Cristiano Ronaldo, 250 milyon euro maaşı elinin tersiyle itti!
19:06 Kedinin cesaretini görenler şaştı kaldı! Yemeğini yemeye çalışan tilkiyi kovalayarak uzaklaştırdı
18:32 Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
18:01 Hayko Cepkin, hayranının "Çocuğum nasıl uyuyacak?" sözleri sonrası sahnede ninni söyledi
17:54 Meksika'da kan donduran anlar! Uyuşturucu kartelinin infaz görüntüleri dünya basınında gündem oldu
16:54 Kendisiyle aldatmış! Cinsel içerik modeli Paola Saulino Chelsea'nin yıldız futbolcusuyla birlikte olduğunu açıkladı
16:47 Datça'da ciğerlerimiz yandı! 1 gün boyunca süren orman yangınının bilançosu açıklandı
16:42 Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı
16:27 Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 19:16:08. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'deki Sanayi Firmalarının Kar Artış Hızı Kasım Ayında Yavaşladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement