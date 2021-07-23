Çin'deki sel felaketinde mucize! Bir bebek 24 saat sonra enkaz altından kurtarıldı - Son Dakika

Çin'in Henan eyaletindeki sel felaketinden güzel haber geldi. Enkaz altına kalan bebek, 24 saatlik hummalı çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

8 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz Salı günü Çin'in Henan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda şu ana kadar 33 kişi hayatını kaybederken, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Eyalete bağlı Xingyang kentinde Salı günü yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle çöken bir evde, anne ve bebeği enkaz altında kaldı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU

Ekiplerin çalışmaları sonucu bebek, enkazdan 24 saat sonra sağ olarak çıkarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annesinin ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.