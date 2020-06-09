Çin'deki selde ölü sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

"Kırmızı" alarm durumuna geçilen ilçede, sel nedeniyle bazı yollar kapanmıştı.

İlçede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede 900'e yakın evin yıkıldığı ve 120 bin kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Çin Ulusal Doğal Afet Yönetiminden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Cianghua Yao ilçesinde etkili fırtına ve selde 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Çin'in orta kesiminde pazardan bu yana etkili şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 9'a çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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