Çin'deki selde ölü sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

Çin'in orta kesiminde pazardan bu yana etkili şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 9'a çıktı.
Çin Ulusal Doğal Afet Yönetiminden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Cianghua Yao ilçesinde etkili fırtına ve selde 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Bölgede 900'e yakın evin yıkıldığı ve 120 bin kişinin tahliye edildiği aktarıldı.
İlçede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
"Kırmızı" alarm durumuna geçilen ilçede, sel nedeniyle bazı yollar kapanmıştı.