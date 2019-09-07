Çin'deki Taishan 2 nükleer reaktörü işletmeye alındı
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Çin'in güneyindeki Taishan nükleer santralının 2 numaralı birimi hizmete sunulmaya ilişkin tüm testlerini bugün bitirerek her türlü ticari işleme hazır hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:38 Kaynak: Bültenler
Söz konusu santralin yüzde 30'u Fransa Elektrik Kurumu, yüzde 51'i Çinli CGN'ye ve yüzde 19'u da Guangdong Enregy Group'a ait.
Söz konusu reaktörlerin yapımı EDF için de önemli bir gelişme sayılıyor. Çünkü bu reaktörler, EDF ve yine bir Fransız nükleer kuruluşu olan Framatome tarafından geliştirilmiş olan bir teknolojiye göre işleyen EPR tipi reaktörlerin dünyada en büyük ikinci olanı. Yetkililere göre "saat gibi tıkır tıkır" işlemekte olan 1 numaralı reaktör Taishan, Aralık 2018'de ticari işletmeye geçmişti.
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