Çin?deki tanker kazasında ölü sayısı 10?a, yaralı sayısı 117?e çıktı

Çin'nin Zhejiang eyaletinde yakıt tankeri kaza sonucu patladı.

Çin'nin Zhejiang eyaletinde yakıt tankeri kaza sonucu patladı. Büyük patlamanın meydana geldiği kazada ölü sayısının 10'a yaralı sayısının ise 117'ye yükseldiği aktarıldı. Çin'in Zhejiang eyaletindeki Wenling kentinde yerel saatle 1640 sıralarında bir yakıt tankeri, otobanda seyir halindeki bir araca çarptı. Yakıt tankerinin çarpma etkisiyle otoyol bir anda alev topuna döndü. Kaza yerinde meydana gelen art arda patlama anları anbean otoyola ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Patlamanın etkisiyle olay yerinde bulunan birçok araç ise otoyolun dışına uçtuğu görüldü. Patlamanın ardından ölü sayısının 10'a yaralı sayısının 117'ye çıktığı belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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