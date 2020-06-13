Çin?deki tanker kazasında otoyol alev topuna döndü 4 ölü, 50 yaralı

Çin'nin Zhejiang eyaletinde otobanda yakıt tankeri kaza sonucu patladı.

Çin'nin Zhejiang eyaletinde otobanda yakıt tankeri kaza sonucu patladı. Büyük patlamanın meydana geldiği kazada, 4 kişi öldü, 50'den fazla kişi de yaralandı. Çin'in Zhejiang eyaletindeki Wenling kentinde yerel saatle 1640 sıralarında bir yakıt tankeri, otobanda seyir halindeki bir araca çarptı. Yakıt tankerinin çarpma etkisiyle otoyol bir anda alev topuna döndü. Kaza yerinde meydana gelen arda arda patlama anları an be an otoyola ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Patlamanın etkisiyle olay yerinde bulunan bir çok araç ise otoyolun dışına uçtuğu görüldü. Patlamanın ardından ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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