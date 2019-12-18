Çin'deki tek Türk mücevher mağazası; Roberto Bravo - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin'deki tek Türk mücevher mağazası; Roberto Bravo - Son Dakika Ekonomi

Çin'deki tek Türk mücevher mağazası; Roberto Bravo

6 saat önce

Türkiye'nin dünyaya açılan mücevher markası Roberto Bravo, yurt dışı yatırımlarına Çin'de devam ediyor.

Çin'deki tek Türk mücevher mağazası; Roberto Bravo, System.String[]

Türkiye'nin dünyaya açılan mücevher markası Roberto Bravo, yurt dışı yatırımlarına Çin'de devam ediyor. Venedik ve Moskova'da mağazaları bulunan Roberto Bravo, Çin'deki ilk mağazasını Tianjin kentinde hizmete açarak Çin'in tek Türk mücevher mağazasını açan marka oldu. Yurt dışındaki mağaza sayısını 15'e ulaştıran Roberto Bravo'nun bir sonraki adımı Pekin olacak.


İlhamını mücevherden alan Türkiye'nin global mücevher markası Roberto Bravo, yurt dışında büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar Venedik ve Moskova'da mağaza yatırımlarına imza atan Roberto Bravo, Çin'in Tianjin kentinde dünyaca ünlü seçkin markaların yer aldığı You Yi adlı alışveriş merkezinde bir mağaza açılışı gerçekleştirerek hem Asya pazarına adım attı hem de "Çin'in Tek Türk Mücevher Mağazası" unvanını aldı.


Roberto Bravo'nun Tianjin'deki mağaza açılışına Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği Ticaret Konseyi Başkanı Hakan Kızartıcı, Roberto Bravo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Roberto Bravo Marka Yüzü Victoria Bonya, Çin Değerli Taş ve Mücevher İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fengmin Su ve You Yi AVM Müdürü Wu Di ile çok sayıda davetli katıldı.


Abdülkadir Emin Önen: "Daha çok Çinli firmanın Türkiye'de yatırım yapmasını hedefliyoruz"


Açılışta "Bugün burada Türkiye'nin önemli markalarından Roberto Bravo'nun Çin'deki ilk yatırımı için bir aradayız. Bu mağaza, Çin'deki tek Türk mücevher mağazasını temsil ediyor. Bu adımın diğer Türk markaları tarafından takip edilmesini umuyoruz" diyerek sözlerine başlayan Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, şunları dile getirdi: "Türkiye ve Çin, Tarihi İpek Yolu'nun doğu ve batı kapıları niteliğinde iki ülke olarak yeni bir iş birliği modeli çerçevesinde siyasi güven ve kazan - kazan odaklı olarak adeta yeniden keşfediyorlar. Bu doğrultuda 2018 yılı, Çin'de Türkiye Turizm Yılı olarak ilan edilerek 400 bin Çinlinin Türkiye'yi ziyaret etmesine vesile oldu. Ekonomik anlamda 2018 yılında Türkiye ile Çin arasında 23,6 milyar dolarlık bir ticaret gerçekleşti. Bu konuda büyük bir potansiyel var, daha çok Çinli firmanın Türkiye'de yatırım yapmasını hedefliyoruz. Çünkü Türkiye, yaklaşık 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 57 farklı ülkeye erişebileceğiniz bir ülke Dolayısıyla Türkiye ve Çin, gelecek adına birçok fırsat oluşturabilecek güce sahip. Rekabet adına birçok avantaja sahip iki ülkenin gelecekte çok daha sıkı çalışmasını arzuluyoruz."


Mustafa Kamar: "Roberto Bravo'nun Çin'e birçok fırsatı beraberinde getirmesini umuyoruz"


Roberto Bravo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar da konuşmasına; "Tek Kuşak - Tek Yol pek Yolu, bugüne kadar porselenden ipeğe, çaydan birçok ürünü Çin'den İstanbul üzerinden Avrupa'ya taşıdı. Bu yol sayesinde de Çin de baharat ve mücevherle tanıştı" diyerek başladı ve şunları dile getirdi: "Geçmişte başlayan doğu ve batı kültürünün kaynaşması süreci, bugünkü Çin Hükümeti tarafından son derece önemseniyor. Çünkü Tarihi İpek Yolu, doğu ile batı arasındaki sosyo - ekonomik ve kültürel kaynaşmanın çok daha ötesinde fırsatlar sunuyor. Roberto Bravo olarak mücevherlerimizin Çin'e kültürel kaynaşmanın yanı sıra birçok fırsatı da beraberinde getirmesini umuyoruz."


Tianjin'deki açılışla birlikte Roberto Bravo'nun yurt dışındaki mağaza sayısı 15'e yükselirken bir sonraki adım, Çin'in başkenti Pekin olacak. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Pekin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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