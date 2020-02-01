Çin'deki Türk vatandaşlarını getirmek üzere Vuhan'dan havalanan askeri uçak, yakıt ikmali için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'deki Türk vatandaşlarını getirmek üzere Vuhan'dan havalanan askeri uçak, yakıt ikmali için... - Son Dakika

Çin'deki Türk vatandaşlarını getirmek üzere Vuhan'dan havalanan askeri uçak, yakıt ikmali için...

6 saat önce

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere Çin'in Vuhan kentinden havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a vardı.

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere Çin'in Vuhan kentinden havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a vardı.

Çin'deki Türk vatandaşlarını getirmek üzere Vuhan'dan havalanan askeri uçak, yakıt ikmali için...

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:13 Kaynak: AA
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