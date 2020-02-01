Çin'deki Türk vatandaşlarını getirmek üzere Vuhan'dan havalanan askeri uçak, yakıt ikmali için... - Son Dakika

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Çin'deki Türk vatandaşlarını getirmek üzere Vuhan'dan havalanan askeri uçak, yakıt ikmali için...
6 saat önce
Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere Çin'in Vuhan kentinden havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a vardı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:13 Kaynak: AA
Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere Çin'in Vuhan kentinden havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a vardı.
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