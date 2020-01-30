Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor (2) - Son Dakika

Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor (2)

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı, Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi.

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı, Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket edecek.

Ambulans uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.

Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor (2)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:55 Kaynak: AA
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