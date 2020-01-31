Çin'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçağın personeli uçağa bindi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçağın personeli uçağa bindi (1) - Son Dakika

Çin'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçağın personeli uçağa bindi (1)

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı "Koca Yusuf" personeli Etimesgut Askeri Havaalanı'nda bekleyen uçağa bindi.

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı "Koca Yusuf" personeli Etimesgut Askeri Havaalanı'nda bekleyen uçağa bindi.

Çin'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçağın personeli uçağa bindi (1)

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:43 Kaynak: AA
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