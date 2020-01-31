Çin'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak havalandı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak havalandı (3) - Son Dakika

Çin'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak havalandı (3)

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı "Koca Yusuf" Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı "Koca Yusuf" Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.

Çin'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak havalandı (3)

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:27 Kaynak: AA
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