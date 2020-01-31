Çin'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak havalandı (3) - Son Dakika

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Çin'deki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak havalandı (3)
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı "Koca Yusuf" Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:27 Kaynak: AA
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı "Koca Yusuf" Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.
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