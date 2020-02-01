Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı - Son Dakika Dünya

Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı

6 saat önce

Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı.

Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı, System.String[]

Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı." ifadeleri kullanıldı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:37 
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