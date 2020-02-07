Çin'deki Türklerden koronavirüs salgınına karşı videolu destek mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'deki Türklerden koronavirüs salgınına karşı videolu destek mesajı - Son Dakika

Çin'deki Türklerden koronavirüs salgınına karşı videolu destek mesajı

7 saat önce

Çin'de yaşayan Türkler, yeni tip koronavirüs 2019-nCoV salgınına karşı çektikleri video ile Çin halkına destek mesajı verdi.

Çin'de yaşayan Türkler, yeni tip koronavirüs 2019-nCoV salgınına karşı çektikleri video ile Çin halkına destek mesajı verdi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği aracılığıyla, Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen başta olmak üzere, Çin'de yaşayan Türkler, çektikleri video ile ülke halkına desteklerini gösterdi. ülkede 637 kişinin hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüs

Çin'de salgının başlamasından itibaren Çinlilerin birbirlerini salgınla mücadeleye karşı motive etmek için kullandıkları "Congguo Ciayou" (Haydi Çin), "Vuhan Ciayou" (Haydi Vuhan) sloganları ile, "Türk halkı, Çin halkını destekliyor" anlamında Çince ifadeler videoda kullanıldı.

Pekin Büyükelçiliği'nin Çin'in sosyal paylaşım platformları WeChat ve Veybo'daki hesaplarından paylaşılan video Çin halkının beğenisini kazandı.

Çinli internet kullanıcılarından paylaşımın altına çok sayıda teşekkür mesajı yağarken, "Teşekkürler Türk arkadaşlar, Çin-Türkiye dostluğu çok yaşa." yorumları paylaşıldı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan gün içinde yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 637'ye çıkmış, virüs teşhisi koyulan kişi sayısı 4 bin 821'inin durumu ağır olmak üzere 31 bin 161'e ulaşmıştı.

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Çin'deki Türklerden koronavirüs salgınına karşı videolu destek mesajı

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:39 Kaynak: AA
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