Çin'deki Uçak Kazası İçin Yürütülen Büyük Arama ve Kurtarma Operasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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Çin'deki Uçak Kazası İçin Yürütülen Büyük Arama ve Kurtarma Operasyonu Tamamlandı

31.03.2022 14:02
Çin'deki Uçak Kazası İçin Yürütülen Büyük Arama ve Kurtarma Operasyonu Tamamlandı

NANNING, 31 Mart (Xinhua) — Basın brifinginde konuşan Zhu, tüm acil müdahale komutanları ve yerinde arama kurtarma personelinin, yolcu uçağının iki kara kutusu için arama çalışmalarını yedi günde, tüm yolcuların kimlik ve DNA testlerini de sekiz günde tamamladığını söyledi. Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi hükümet yetkilisi Zhang Zhiwen, 400 bin metrekareyi aşan […]

NANNING, 31 Mart (Xinhua) — Basın brifinginde konuşan Zhu, tüm acil müdahale komutanları ve yerinde arama kurtarma personelinin, yolcu uçağının iki kara kutusu için arama çalışmalarını yedi günde, tüm yolcuların kimlik ve DNA testlerini de sekiz günde tamamladığını söyledi. Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi hükümet yetkilisi Zhang Zhiwen, 400 bin metrekareyi aşan bir çekirdek alanın aranması ve 22.700 metreküp toprağın kazılmasının ardından Çarşamba günü saat 16.00 itibarıyla toplam 49.117 enkaz parçasının bulunduğunu belirtti. Zhu, enkaz dağılımı ve çarpma izleri saptandığı ve fotoğraflandığı için şu anda sahada ön analizin yapıldığını söyledi. Zhu, kara kutuların verilerinin de deşifre edilmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Basın brifingine göre, acil müdahale merkezi Çarşamba gününe kadar 7.900'den fazla psikolojik değerlendirme yaptı ve 2.900'den fazla psikolojik danışma oturumu gerçekleştirdi. Zhu'ya göre, uçak kazasıyla ilgili ön soruşturma raporunun kazadan sonraki 30 gün içinde tamamlanması bekleniyor ve tüm soruşturmalar tamamlandıktan sonra hazırlanacak rapor eksiksiz olarak kamuoyuna açıklanacak. Zhu, "Kazanın nedenini bulmak ve benzer kazaların bir daha yaşanmasını önlemek için her taşın altına bakacağız" dedi. Çin'in güneybatısındaki Yunnan Eyaleti'nin merkezi Kunming'den kalkan ve Guangdong Eyaleti'nin merkezi Guangzhou'ya gitmekte olan Boeing 737 uçağı, 21 Mart'ta öğleden sonra 14.38 sıralarında Guangxi bölgesinin Tengxian ilçesindeki dağlık bir alana düşmüştü. Uçakta bulunan 132 kişiden kurtulan olmamıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Arama Kurtarma, Dna, 112, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin'deki Uçak Kazası İçin Yürütülen Büyük Arama ve Kurtarma Operasyonu Tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'deki Uçak Kazası İçin Yürütülen Büyük Arama ve Kurtarma Operasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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