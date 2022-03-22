Çin'deki Uçak Kazasında Henüz Sağ Kalan Kimseye Ulaşılamadı, Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

NANNİNG, 22 Mart (Xinhua) — Basın toplantısında konuşan Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin (CAAC) Havacılık Güvenliği Dairesi Başkanı Zhu Tao, Kunming'den havalanan ve Guangzhou'ya giden China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 uçağının, Pazartesi günü yerel saatle 14.17'de Guangzhou hava trafiği kontrol alanına girerken 8.900 metrelik irtifasını koruduğunu ancak 14.20'de şiddetli biçimde dalışa geçtiğini ifade etti. Zhu'nun verdiği bilgiye göre, hava trafik kontrolörleri mürettebata defalarca çağrıda bulundu ancak herhangi bir cevap alamadı. Uçak radar sinyalini 14.23'te kaybetti ve daha sonrasında Wuzhou kentinin Tengxian ilçesine düştüğü öğrenildi.

MU5735 uçuş numaralı uçakta yabancı yolcu bulunmadığını belirten Zhu, uçaktaki 132 kişinin 123'ünün yolcu ve dokuzunun mürettebat olduğunu da sözlerine ekledi. "Elimizdeki bilgilere dayanarak, yetkililer henüz yolcu uçağının düşmesine neyin sebep olduğu konusunda net bir ipucuna sahip değil" diyen Zhu, "Uçağın ciddi derecede zarar görmesi sebebiyle soruşturma çok zor ilerliyor" ifadelerini kullandı. Zhu, an itibarıyla soruşturma ekibinin prosedürlere uygun şekilde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdiğini ve kurtarma görevlilerinin de kaza alanını inceleyerek kara kutuların yerini bulmaya çalıştığını söyledi. Zhu, ekibin aynı zamanda kazanın uçuş, bakım, hava trafik kontrolü, meteoroloji, uçak tasarımı ve üretimini de içeren diğer açılarını da derinlemesine incelediğini kaydetti.

Toplantıda konuşan China Eastern Havayolları'nın Yunnan kolunun başkanı Sun Shiying, kazadan sonraki 24 saat içerisinde 123 yolcunun tamamının aileleriyle iletişime geçildiğini belirtti. Alandaki kurtarma operasyonuna 2.000'den fazla kişi katıldı. Guangzhou merkezli drone kurtarma merkezinden kurtarma görevlisi Zhu Xiaodong, "Kaza alanının dağlık ormanda olması kara kutuyu aramayı zorlaştırıyor ve çoğunlukla drone'lara ve kurtarma çalışanlarına bağlı kalıyoruz" dedi.

CAAC, sivil havacılık güvenliğini ileri taşımak için gizli risklerin incelenmesi çağrısında bulundu. İdareden yapılan açıklamada, hava taşıtı bakımı, uçuş hava durumu koşulları, personel yeterliliği ve operasyonel yetenekler açısından gizli tehlikelerin incelenmesini güçlendirmek için sağlam önlemler alınması gerektiği kaydedildi. Boeing China, Salı günü yaptığı açıklamada China Eastern Havayolları'yla işbirliği yaptıklarını ve teknik uzmanlarının soruşturmanın gerçekleştirilmesinde CAAC'ye yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.