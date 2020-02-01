Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (3) - Son Dakika

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Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (3)
6 saat önce
KOCA YUSUF, ANKARA'YA HAREKET ETTİÇin'den 42 yolcuyu Ankara'ya getirecek A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da yakıt ikmalini tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:57 Kaynak: DHA
KOCA YUSUF, ANKARA'YA HAREKET ETTİ
Çin'den 42 yolcuyu Ankara'ya getirecek A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da yakıt ikmalini tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Uçağımız, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından Etimesgut/Ankara için kalkış yaptı" denildi. 42 kişiyi Ankara'ya getirecek uçağın akşam saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'na inmesi bekleniyor.
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