Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (2) - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (2) - Son Dakika

Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (2)

6 saat önce

KOCA YUSUF, YAKIT İKMALİNDEÇin'den 42 yolcuyu Ankara'ya getirecek A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a indi.

Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (2), System.String[]

KOCA YUSUF, YAKIT İKMALİNDE

Çin'den 42 yolcuyu Ankara'ya getirecek A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a indi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Vuhan/Çin'den Türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a indi" denildi.Yaklaşık 1 saat sürmesi beklenen yakıt ikmalinin ardından uçak yeniden havalanacak. 42 kişiyi Ankara'ya getirecek uçağın akşam saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'na inmesi bekleniyor.

ANKARA


Çin Halk Cumhuriyeti, Koca Yusuf, Moğolistan, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:25 Kaynak: DHA
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