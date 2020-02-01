Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (4) - Son Dakika

Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (4)

6 saat önce

UÇAK, ARINDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKÇin'den 42 yolcuyu Ankara'ya getirecek A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ve içindeki malzemeler, Ankara'da Etimesgut'ta Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak.

Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (4), System.String[]

UÇAK, ARINDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAK

Çin'den 42 yolcuyu Ankara'ya getirecek A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ve içindeki malzemeler, Ankara'da Etimesgut'ta Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. KBRN uzmanları, yolcuların tahliyesinin tamamlanmasının ardından arındırma işlemini gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Vuhan/Çin'den havalanarak Ankara'ya intikali süren uçağımız ve içerisindeki malzemeler, Etimesgut'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. Bu kapsamda gerekli hazırlıklara başlandı" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:28 Kaynak: DHA
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