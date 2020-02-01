Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (4) - Son Dakika

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Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (4)
6 saat önce
AMBULANSLAR HAVAALANINA GELDİÇin'den A400M askeri kargo uçağının 'Koca Yusuf' ile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na gelecek Türk ve dost ülke vatandaşlarını nakledecek ambulanslar, havaalanına giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:05 Kaynak: DHA
AMBULANSLAR HAVAALANINA GELDİ
Çin'den A400M askeri kargo uçağının 'Koca Yusuf' ile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na gelecek Türk ve dost ülke vatandaşlarını nakledecek ambulanslar, havaalanına giriş yaptı. Saat 21.00 sıralarında inmesi beklenen uçaktan ambulanslara nakledilecek yolcular, Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
--------------------------------Ambulansların havaalanına girişi
Haber: ANKARA,
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