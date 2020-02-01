Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (4) - Son Dakika

AMBULANSLAR HAVAALANINA GELDİ

Çin'den A400M askeri kargo uçağının 'Koca Yusuf' ile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na gelecek Türk ve dost ülke vatandaşlarını nakledecek ambulanslar, havaalanına giriş yaptı. Saat 21.00 sıralarında inmesi beklenen uçaktan ambulanslara nakledilecek yolcular, Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------Ambulansların havaalanına girişi

Haber: ANKARA,