Çin'deki virüs salgını nedeniyle dünya genelinde önlem alınmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'deki virüs salgını nedeniyle dünya genelinde önlem alınmaya başladı - Son Dakika Dünya

Çin'deki virüs salgını nedeniyle dünya genelinde önlem alınmaya başladı

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü'nün ölümcül virüsün yayılma ihtimalinin yüksek olduğunu açıklamasının ardından yetkililer harekete geçti.

Çin'deki virüs salgını nedeniyle dünya genelinde önlem alınmaya başladı, System.String[]

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren SARS benzeri korona virüsü salgını nedeniyle bazı ülkeler Çin'den gelen yolcularla ilgili önlemler almaya başladı.


Dünya Sağlık Örgütü'nün ölümcül virüsün yayılma ihtimalinin yüksek olduğunu açıklamasının ardından yetkililer harekete geçti.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü
Çankırı'daki şüpheli ölüm Evinde ölü bulunan kişinin ikametinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 01:34:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'deki virüs salgını nedeniyle dünya genelinde önlem alınmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]