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Çin'deki virüs salgını nedeniyle dünya genelinde önlem alınmaya başladı
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü'nün ölümcül virüsün yayılma ihtimalinin yüksek olduğunu açıklamasının ardından yetkililer harekete geçti.
Çin'in Wuhan kentinde patlak veren SARS benzeri korona virüsü salgını nedeniyle bazı ülkeler Çin'den gelen yolcularla ilgili önlemler almaya başladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün ölümcül virüsün yayılma ihtimalinin yüksek olduğunu açıklamasının ardından yetkililer harekete geçti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:02
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