Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga - Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle virüs bulaşan hastalar için inşa edilen yeni hastanenin yapımında işçiler arasında kavga çıktı.

Çin'in Wuhan kentinde korona virüsü hastalarını tedavi etmek için kurulan ikinci hastanenin inşaatı sürüyor. Pazar günü başlayan bin 300 ila bin 500 yatak kapasiteli ikinci hastanenin hızla tamamlanıp 5 Şubat'ta açılması planlanırken, inşaat alanındaki işçiler arasında kavga çıktı. O anlar başka bir kişi tarafından kameraya kaydedildi.

(İHA)