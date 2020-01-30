Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga - Son Dakika

Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle virüs bulaşan hastalar için inşa edilen yeni hastanenin yapımında işçiler arasında kavga çıktı.

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle virüs bulaşan hastalar için inşa edilen yeni hastanenin yapımında işçiler arasında kavga çıktı.

Çin'in Wuhan kentinde korona virüsü hastalarını tedavi etmek için kurulan ikinci hastanenin inşaatı sürüyor. Pazar günü başlayan bin 300 ila bin 500 yatak kapasiteli ikinci hastanenin hızla tamamlanıp 5 Şubat'ta açılması planlanırken, inşaat alanındaki işçiler arasında kavga çıktı. O anlar başka bir kişi tarafından kameraya kaydedildi.

(İHA)

Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin hükümeti sert tedbirleri uygulamaya koydu! Vuhan'dan gelenler evlerine hapsediliyor
Yunanistan'da koronavirüs şüphesi ABD'de korkulan oldu! Ölümcül koronavirüs ilk kez kişiden kişiye bulaştı CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 00:18:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]