Çin Demir Cevheri İthalatı Düşüyor - Son Dakika

Dünya çelik üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştiren Çin'in çelik üreticilerinin kar marjlarının daralması ve Mayıs ayı ihracatının düşmesi ile demir cevheri fiyatları 7 Haziran 2021 tarihinde düşüş kaydetti. Çin'in demir cevheri ithalatı 2021 Mart ve Nisan aylarında sırasıyla 102, 1 milyon ton ve 98, 6 milyon ton olarak gerçekleşirken, söz konusu ithalat miktarı geçen ay önceki aylardaki seviyelerin çok altında 89, 8 milyon ton olarak realize oldu. Pekin merkezli Huatai Futures isimli kuruluştan Wang Yingwu, Avustralya'dan Çin'e yapılan demir cevheri sevkiyatında son zamanlarda önemli bir düşüş yaşandığını ve düşüşün önümüzdeki aylarda da devam etmesini beklediklerini ifade etti. Son veriler Çin'in 2021 Mayıs ayı çelik ihracatının bir önceki aya göre %34 düşerek 5, 3 milyon ton olduğunu gösteriyor. Capital Economics isimli kuruluş Çin'in demir cevheri ithalatının politika desteğinin peyderpey kaldırılması ile önümüzdeki aylarda daha düşeceğini tahmin etmektedir.

Kaynak: Mining. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü