Son Dakika Haberleri: Çin'den 10 bin sahte iPhone ithal edip orijinalleriyle değiştiren çete yakalandı
Son Dakika Dünya Çin'den 10 bin sahte iPhone ithal edip orijinalleriyle değiştiren çete yakalandı - Son Dakika Dünya

Çin'den 10 bin sahte iPhone ithal edip orijinalleriyle değiştiren çete yakalandı

6 saat önce

Çin'den sahte iPhone ithal edip orijinalleriyle değiştiren çete yakalandı

Çin'den 10 bin sahte iPhone ithal edip orijinalleriyle değiştiren çete yakalandı, System.String[]

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Çin'den sahte iPhone ve iPad ithal ettikten sonra bunlara kasten zarar verdikten sonra Apple mağazalarında orijinal olanlarıyla değiştiren şebekeyi çökertti.


Amerikalı savcı Robert Brewer söz konusu örgütü, Çin'den 6 milyon dolar değerinde 10 bin sahte iPhone ve iPad ürününü ülkeye sokmakla suçluyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:01 
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