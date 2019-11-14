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Çin'den 10 bin sahte iPhone ithal edip orijinalleriyle değiştiren çete yakalandı
6 saat önce
Çin'den sahte iPhone ithal edip orijinalleriyle değiştiren çete yakalandı
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Çin'den sahte iPhone ve iPad ithal ettikten sonra bunlara kasten zarar verdikten sonra Apple mağazalarında orijinal olanlarıyla değiştiren şebekeyi çökertti.
Amerikalı savcı Robert Brewer söz konusu örgütü, Çin'den 6 milyon dolar değerinde 10 bin sahte iPhone ve iPad ürününü ülkeye sokmakla suçluyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:01
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