Son Dakika Haberleri: Çin'den 33.82 Milyar Dolarlık Demiryolu Projesi

Çin'den 33.82 Milyar Dolarlık Demiryolu Projesi

10 dakika önce

– Çin devlet yönetimi, sekiz ayrı parçada tamamlanacak olan toplamda 1,063 kilometrelik, 33.82 milyar dolar maliyetli, Jiangsu ve Anhui eyaletleri arasındaki demiryolu projesini onayladı.

Çin'den 33.82 Milyar Dolarlık Demiryolu Projesi, System.String[]
– Çin devlet yönetimi, sekiz ayrı parçada tamamlanacak olan toplamda 1,063 kilometrelik, 33.82 milyar dolar maliyetli, Jiangsu ve Anhui eyaletleri arasındaki demiryolu projesini onayladı.

Nikkei Asian Report'un haberine göre, Çin Ulusal Gelişim ve reform Komisyonu, demir yolunun 980 kilometrelik kısmı Jiangsu eyaletinde olacağını ve projenin Yangste Nehri kıyısında kentleşmeyi geliştirme stratejisinin bir parçası olduğunu duyurdu. Haberde, projenin gözetim sorumluluğunun Jiangsu ve Anhui eyaletleri arasında paylaştırıldığı belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:04 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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