Çin'den 70'inci yıl dönümü kutlamalarında dünyaya gövde gösterisi
1 saat önce
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü dolayısıyla Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda düzenlenen askeri geçit töreninde, yeni üretilen çok sayıda silah bir güç gösterisi olarak teşhir edildi.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanırken, başkent Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki askeri geçit töreninde yeni üretilen çok sayıda silah güç gösterisi olarak teşhir edildi.
Her on yılda bir önemli törenlere sahne olan Tiananmen'deki geçit törenine 15 bin asker, 160 hava aracı, 580 askeri ekipman katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:01
Paladyum bin 700 doları aşarak tarihi rekorunu kırdı İtalyan hükümeti oy kullanma yaşını 16'ya indirmeyi planlıyor: Seçmen sayısı 1 milyon artacak ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Ukrayna krizi nedeniyle mahkemeye çağrıldı ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Mark Milley oldu