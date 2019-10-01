Son Dakika Haberleri: Çin'den 70'inci yıl dönümü kutlamalarında dünyaya gövde gösterisi
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Çin'den 70'inci yıl dönümü kutlamalarında dünyaya gövde gösterisi

1 saat önce

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü dolayısıyla Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda düzenlenen askeri geçit töreninde, yeni üretilen çok sayıda silah bir güç gösterisi olarak teşhir edildi.

Çin'den 70'inci yıl dönümü kutlamalarında dünyaya gövde gösterisi, System.String[]

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanırken, başkent Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki askeri geçit töreninde yeni üretilen çok sayıda silah güç gösterisi olarak teşhir edildi.


Her on yılda bir önemli törenlere sahne olan Tiananmen'deki geçit törenine 15 bin asker, 160 hava aracı, 580 askeri ekipman katıldı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:01 
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