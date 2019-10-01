Çin'den 70'inci yıl dönümü kutlamalarında dünyaya gövde gösterisi
1 saat önce
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit töreninde, yeni üretilen çok sayıda silah bir güç gösterisi olarak teşhir edildi.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit töreninde, yeni üretilen çok sayıda silah bir güç gösterisi olarak teşhir edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:03
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