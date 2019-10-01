Son Dakika Haberleri: Çin'den 70'inci yıl dönümü kutlamalarında dünyaya gövde gösterisi
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Çin'den 70'inci yıl dönümü kutlamalarında dünyaya gövde gösterisi

1 saat önce

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit töreninde, yeni üretilen çok sayıda silah bir güç gösterisi olarak teşhir edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit töreninde, yeni üretilen çok sayıda silah bir güç gösterisi olarak teşhir edildi.

Çin'den 70'inci yıl dönümü kutlamalarında dünyaya gövde gösterisi

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:03 
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