Çin'den ABD Dışişleri Müsteşarının Tayvan ziyaretine askeri tatbikatlı tepki - Son Dakika

Çin'den ABD Dışişleri Müsteşarının Tayvan ziyaretine askeri tatbikatlı tepki

Çin'in ABD'nin Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Keith Krach'ın Tayvan'ı ziyareti sırasında Tayvan Boğazı yakınında askeri tatbikat başlattığı bildirildi.

Çin'den ABD Dışişleri Müsteşarının Tayvan ziyaretine askeri tatbikatlı tepki, System.String[]

Çin'in ABD'nin Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Keith Krach'ın Tayvan'ı ziyareti sırasında Tayvan Boğazı yakınında askeri tatbikat başlattığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang düzenlediği basın toplantısında tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ren, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) bölgede yaşanan gelişmeler karşısında Tayvan Boğazı yakınlarında 3 gün sürecek bir askeri tatbikata başladığını belirtti.

Tatbikatın gerekli olduğunu ifade eden Ren, ordunun Çin'in egemenlik haklarını ve toprak bütünlüğünü korumak adına bu yönde bir adım attığını kaydetti.

Ren, ziyarete herhangi bir atıfta bulunmazken, ABD ve Tayvan'ı "aralarında yürüttükleri gizli anlaşmayı hızlandırmak ve sık sık rahatsızlıklara yol açmakla" suçladı.

"Ateşle oynayanlar yanacak." ifadesini kullanan Ren, "Tayvan'ı Çin'i kontrol etmek için kullanmanın" veya "kendini geliştirmek için yabancılara güvenmeye" çalışmanın bir hayal ürünü olduğunu söyledi.

Keith Krach, ziyareti süresince Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve diğer yetkililerle görüşecek, 19 Eylül'de eski Tayvan lideri Lee Teng-hui için düzenlenecek anma törenine katılacak.

Krach'in ziyaretinin, son dönemde ticaret anlaşmazlıkları, casusluk iddiaları, Hong Kong Özel İdare Bölgesi ve Uygur Özerk Bölgesi'ndeki hak ihlalleri ve Tayvan konusunda ABD ile ilişkilerinde gerilimler yaşayan Pekin yönetimi tarafından olumlu karşılanmayacağı tahmin ediliyordu.

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950-1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini "Çin Cumhuriyeti"nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Krach'ın ziyareti de ABD yönetiminin Tayvan'daki yönetimi Çin'in resmi temsilcisi olarak tanımayı bırakıp Pekin'deki Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kurduğu 1 Ocak 1979'dan bu yana Dışişleri Bakanlığı nezdinde adaya yapılan en üst düzey ziyaret oldu.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın geçen ay Tayvan'a yaptığı üç günlük ziyaret, Washington yönetiminin son yıllardaki en üst düzey teması olmuştu. Pekin yönetimi ziyarete tepki göstermişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'den ABD Dışişleri Müsteşarının Tayvan ziyaretine askeri tatbikatlı tepki - Son Dakika

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