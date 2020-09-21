Çin'den ABD'li müsteşarın Tayvan ziyaretine "Tayvan iç sorunumuzdur" tepkisi - Son Dakika

Çin, ABD'nin Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Keith Krach'ın, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ı ziyaret etmesine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, düzenlediği olağan basın toplantısında Krach'in ziyareti ve Çin ordusunun Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatla ilgili soruları yanıtladı.

ABD'nin ihtilaflı adayla müstakilen ilişkiler kurmasının Çin'in toprak bütünlüğüne müdahale olduğu savunan Vang, "Tayvan Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Tayvan sorunu bütünüyle Çin'in iç sorunudur. Çin'i Tayvan sorunu ile köşeye sıkıştırmaya ve dış destek sağlamaya yönelik her girişim başarısızlığa mahkumdur. Çin, kendi ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ayrılıkçı hareketlere ve dış güçlerin müdahalesine karşı korumaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Çin ordusunun bölgede yürüttüğü askeri tatbikatın kendi toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik olduğunu kaydeden Vang, savaş uçaklarının Tayvan hava sahasını ihlal ettiğine yönelik iddialar hakkında da, ABD'nin Tayvan ile 1954 imzaladığı Karşılıklı Savunma Paktı'nda Tayvan Boğazı'nda sınır olarak kabul ettiği "orta çizginin" varlığını kendilerinin kabul etmediğini dile getirdi.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Keith Krach, geçen hafta Tayvan'a üç günlük ziyaret gerçekleştirmişti. Amerikalı müsteşarın ziyareti ABD yönetiminin, Tayvan'daki hükümeti Çin'in resmi temsilcisi olarak tanımayı bırakıp, Pekin'deki Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kurduğu 1 Ocak 1979'dan bu yana, Dışişleri Bakanlığı nezdinde adaya yapılan en üst düzey ziyaret oldu.