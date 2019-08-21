Son Dakika Haberleri: Çin'den ABD'li şirketlere yaptırım tehdidi
Son Dakika Ekonomi Haber

Çin'den ABD'li şirketlere yaptırım tehdidi

1 saat önce

Çin, ABD yönetiminin Tayvan'a 8 milyar dolar değerinde 66 F-16 savaş uçağı satışı kararından vazgeçmediği takdirde satışla bağlantılı ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin'den ABD'li şirketlere yaptırım tehdidi, System.String[]

Çin, ABD yönetiminin Tayvan'a 8 milyar dolar değerinde 66 F-16 savaş uçağı satışı kararından vazgeçmediği takdirde satışla bağlantılı ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Ortadoğu önerisi: Yeni fikirlere ihtiyaç var
Yemen'de Husiler, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü Apple'ın kredi kartı hizmete girdi Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 19:01:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'den ABD'li şirketlere yaptırım tehdidi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]