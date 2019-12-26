Çin'den ABD'nin 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'den ABD'nin 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na tepki - Son Dakika

Çin'den ABD'nin 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na tepki

6 saat önce

Çin Savunma Bakanlığı, Çin'in iç işlerine açıkça müdahale olduğunu savunduğu ABD 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na tepki gösterdi.

Çin'den ABD'nin 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na tepki, System.String[]

Çin Savunma Bakanlığı, Çin'in iç işlerine açıkça müdahale olduğunu savunduğu ABD 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Vu Çien, başkenti Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ilgili yetki yasasının soğuk savaş mantalitesi barındırdığını söyledi.

Yasada, "Çin ordusu tehdidinin" abartıldığını kaydeden Vu, ABD yönetiminin, Tayvan, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne müdahale ettiğini belirterek "Çin ordusu, buna (yasaya) kesinlikle karşı çıkıyor." dedi.

Sözcü Vu, Tayvan'ın Çin'in iç işleri ve ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunarak "Herhangi bir ülkenin Tayvan ile herhangi bir şekilde askeri ilişki kurmasına kesinlikle karşı çıkıyoruz. Hiç kimsenin, hiçbir zaman Tayvan'ı Çin'den herhangi bir şekilde ayırmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

ABD'nin Çin'in kalkınmasını engelleyen girişimlerinin başarılı olamayacağının altını çizen Vu, "Nihayetinde kaldırdığı taş kendi ayağını ezecek." ifadelerini kullandı.

Vu, ABD'yi soğuk savaş mantalitesini terk etmeye ve ilgili yasanın Çin'i olumsuz etkileyen maddelerini uygulamamaya davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) imzalayarak, ülke tarihindeki en yüksek savunma bütçesini (738 milyar dolar) hayata geçirmiş, söz konusu yasayla ABD'nin 6. askeri hizmeti kuvveti olarak Uzay Kuvvet Komutanlığı kurulmuştu.

Yasa, Pentagon'a 635 milyar doları temel harcama, 71,5 milyar doları Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar fonu, 23,1 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesinde yapılacak savunma ve 8,1 milyar doları diğer savunma harcamaları olmak üzere toplam 738 milyar dolarlık bütçe tahsis ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ulusal Savunma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin Futbol Federasyonu, futbolcu maaşlarına sınırlama getirdi
Son Dakika: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri, asgari ücret zammını protesto edip basın toplantısından ayrıldı Rusya, Rakka'daki kritik üssü ABD'den devraldı İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı: Sadece katılım sağlanmıştır

Son Dakika Haberleri
22:01 FLAŞ - Son Dakika
22:00 Okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava - Son Dakika
22:00 FLAŞ - Son Dakika
21:59 NİĞDE Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı - Son Dakika
21:58 FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası - Son Dakika
20:48 Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 22:03:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'den ABD'nin 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]