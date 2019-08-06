Çin'den ABD'nin 'döviz manipülatörü' ithamına tepki
1 saat önce
Çin Halk Bankası, ABD Hazine Bakanlığının Çin'i döviz manipülatörlüğü yapan ülke olarak nitelendirmesi hakkında, "Çin, bundan derin üzüntü duyuyor.
Çin Halk Bankası
, ABD Hazine Bakanlığının Çin'i döviz manipülatörlüğü yapan ülke olarak nitelendirmesi hakkında, "Çin, bundan derin üzüntü duyuyor." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:39
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