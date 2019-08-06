Son Dakika Haberleri: Çin'den ABD'nin 'döviz manipülatörü' ithamına tepki
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Çin'den ABD'nin 'döviz manipülatörü' ithamına tepki

1 saat önce

Çin Halk Bankası, ABD Hazine Bakanlığının Çin'i döviz manipülatörlüğü yapan ülke olarak nitelendirmesi hakkında, "Çin, bundan derin üzüntü duyuyor.

Çin'den ABD'nin 'döviz manipülatörü' ithamına tepki, System.String[]
Çin Halk Bankası, ABD Hazine Bakanlığının Çin'i döviz manipülatörlüğü yapan ülke olarak nitelendirmesi hakkında, "Çin, bundan derin üzüntü duyuyor." açıklamasında bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Halk Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:39 
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