Çin'den ABD'nin Güney Çin Denizi yaptırımlarına tepki - Son Dakika

Çin'den ABD'nin Güney Çin Denizi yaptırımlarına tepki

Çin, ABD'nin, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı yapay adalarda inşa ve askeri faaliyetlerinde rolü olan yetkilileri ve şirketleri yaptırım listesine almasını uluslararası hukukun ihlali olarak niteledi.

Çin'den ABD'nin Güney Çin Denizi yaptırımlarına tepki, System.String[]

Çin, ABD'nin, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı yapay adalarda inşa ve askeri faaliyetlerinde rolü olan yetkilileri ve şirketleri yaptırım listesine almasını uluslararası hukukun ihlali olarak niteledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlgili ABD eylemleri, Çin'in iç işlerine büyük ölçüde müdahale ediyor, uluslararası hukuku ve ilgili normları ihlal ediyor." dedi.

Ülkesinin söz konusu işletmeler ile bireylerinin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlı şekilde korumak için "sıkı önlemler alacağını" söyleyen Cao, "Çin'in kendi topraklarında yaptığı ilgili inşaat tamamen egemenlik hakları kapsamındadır ve askerileştirmeyle hiçbir ilgisi yoktur." ifadesini kullandı.

Cao, "ABD tarafının, ilgili yurt içi inşaat faaliyetlerine katılımlarından dolayı Çinli şirketlere ve bireylere yasa dışı yaptırımlar uygulaması için gerekçe yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetimi, dün, Güney Çin Denizi'nde devam eden inşaat çalışmaları ve askeri eylemlere karıştıkları gerekçesiyle Çinli 24 şirketi ve bazı Çin vatandaşlarını yaptırım listesine almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Çin'in Güney Çin Denizi'nde "kanunsuz denizcilik iddialarına" karşı sert adımlar atacaklarını geçen ay açıkladıklarını hatırlatarak, "Bugün Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı alanlardaki iddialar, inşaat çalışmaları ya da askeri faaliyetlerde yer alan veya bunlardan sorumlu olan bazı Çin vatandaşlarına vize yasağı uygulayacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Çin, Tayvan'a giden sürat teknesini durdurarak 10 kişiyi gözaltına aldı

Diğer yandan Çin basınına yansıyan haberlere göre, Çin sahil güvenlik ekipleri ülkenin güneyindeki Guangdong eyaleti kıyılarında Tayvan'a gittiği belirtilen bir sürat teknesini durdurdu.

Ekipler, Hong Kong demokrasi yanlısı bir aktivist Andy Li'nin de olduğu en az 10 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğu henüz bilinmiyor.

Andy Li, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Kanunu uyarınca "yabancı güçlerle gizli anlaşma" suçlamasıyla bu ayın başında 9 kişiyle birlikte tutuklanmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı.

Tayvan göçmenlik bürosu verileri, Ulusal Güvenlik Kanunu'nun Hong Kong'da yürürlüğe girmesinin ardından Tayvan'da ikamet için başvuruda bulunan Hong Kongluların sayısının giderek arttığını ortaya koymuştu.

Kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında Hong Konglulara göç, iltica, eğitim ve iş kurma gibi konularda kolaylık sağlayacak Tayvan-Hong Kong Hizmetler ve Değişimler Ofisi, geçen ay başında, Tayvan'ın başkenti Taipei'de açılmıştı.

"Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Yer altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 16:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'nin Güney Çin Denizi yaptırımlarına tepki - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eğirdir Gölü'ne giren 5 kişiden 2'si boğularak hayatını kaybetti 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı Oscar Cabezas, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geliyor Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti Manchester City, Lionel Messi'ye 100 milyon euro ve 3 oyuncu teklif edecek DSÖ Başkanı, salgında herkesin gözardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Her söylediğiyle gündem olan Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıkma nedenlerini tek tek sıraladı Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı         
18:39
Fenerbahçe, İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu reddedilen Trabzonspor'dan 137 bin TL tazminat alacak Fenerbahçe, İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu reddedilen Trabzonspor'dan 137 bin TL tazminat alacak         
17:28
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş         
16:09
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı         
15:42
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak         
15:38
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu         
15:28
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar         
13:43
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak         
12:37
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu         
11:50
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Hasta köpeği sahiplenen kadın mahkemelik oldu Hasta köpeği sahiplenen kadın mahkemelik oldu         
11:18
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı         
11:11
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı         
09:35
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı         
09:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik         
09:21
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi         
09:00
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti         
09:00
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi         
08:40
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta         
08:39
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 22:37:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'den ABD'nin Güney Çin Denizi yaptırımlarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei