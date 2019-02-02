Son Dakika Haberleri: Çin'den ABD'nin Inf'den Çekilmesine Tepki

Çin'den ABD'nin Inf'den Çekilmesine Tepki

1 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinden "üzüntü duyduklarını" açıklayarak, ABD ve Rusya'yı "ayrılıklarını yapıcı diyalogla çözmeye" çağırdı.

Çin'den ABD'nin Inf'den Çekilmesine Tepki, System.String[]
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinden "üzüntü duyduklarını" açıklayarak, ABD ve Rusya'yı "ayrılıklarını yapıcı diyalogla çözmeye" çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini ilişkin "Çin tarafı bundan üzüntü duyuyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmanın uluslarası barış ile küresel stratejik denge ve istikrarı koruduğunu dile getiren Gıng, şunları kaydetti:

"Çin, ABD'nin anlaşmadan çekilmesine karşı çıkıyor, ABD ve Rusya'yı ayrılıklarını yapıcı diyalogla çözmeye çağırıyor."

Çin INF'nin çok taraflı hale getirilmesine karşı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, INF'nin çok taraflı hale getirilmesinin bazı siyasi, askeri ve hukuki meseleleri içerdiğini savunarak, "Çin tarafı anlaşmanın çok taraflı hale getirilmesine karşı çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gıng, diğer yandan mevcut anlaşmanın korunması ve uygulanmasının yenisinin yapılmasından daha fazla aciliyet arz ettiğini savundu.

Dün duyurulmuştu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı.

Rusya'ya anlaşmaya yönelik ihlallerine son vermesi konusunda 1 Şubat'a kadar verdiği sürenin dolması nedeniyle anlaşmanın 15. maddesinde öngörülen çekilme sürecini başlatacağını belirten Pompeo, ABD'nin 6 ay içinde anlaşmadan doğan yükümlülüklerini sonlandırmış olacağını söylemişti.

İki ülke son dönemde, Avrupa güvenliği açısından hayati derecede önemli olduğu ifade edilen ve 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan anlaşmaya uyulmadığı konusunda birbirine karşılıklı suçlamalar yöneltiyordu.

?Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, ABD'yi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmekle suçlayarak, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:14 Kaynak: AA

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